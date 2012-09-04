Суд отказал обвиняемому в убийстве Оксаны Макар в отводе адвоката

{1-} Центральный райсуд Николаева, который рассматривает дело об изнасиловании и попытке убийства Оксаны Макар, отклонил ходатайство подсудимого Евгения Краснощека об отводе адвоката потерпевшей стороны Виктора Василюка.

Об этом после заседания суда журналистам рассказал сам Василюк, сообщают podrobnosti.mk.ua.

«Суд рассмотрел ходатайство и отказал Краснощеку в удовлетворении, потому что ходатайство не соответствует процессуальному законодательству. Вот и все. Я никаких фактов не искажал», - заявил Василюк.

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Следующее заседание суд проведет в четверг, 6 сентября, и рассмотрит видеоматериалы воспроизведения преступления с участием подсудимого Евгения Краснощека, а также суд планирует опросить двух сотрудников милиции, которые не смогли дать свои показания ранее из-за командировки.

Ранее «Главред» сообщал, что Краснощек подал ходатайство об отводе адвоката Василюка. Защитник рассказал, почему подсудимый так поступил: «Якобы я заявил о том, что ему предлагал взятку представитель СИЗО. На самом деле, я заявлял, и так оно и есть – через представителя СИЗО ему предлагали встретиться с людьми которые ему предлагали деньги. Некоторые СМИ или умышленно или случайно исказили эту информацию».

«Законом вообще не предусмотрена процедура отвода представителю потерпевшей, кроме того по таким нелепым основаниям», - подчеркнул Василюк .

фото: podrobnosti.mk.ua

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