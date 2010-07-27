Украинцы продолжают называть детей мифическими именами

С начала 2010 года при регистрации детей чаще всего использовались имена Анастасия и Максим. Об этом сообщил министр юстиции Александр Лавринович со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции. В целом с начала года в Украине были популярными около 60 имен. Среди женских - Анна, Дарья (Дарина), София, Диана, Мария, Виктория, Татьяна, Кристина (Христина), Елизавета, Ангелина, Вероника. Кроме того, популярностью пользовались имена Алина, Карина, Валерия, Ева, Екатерина, Александра, Полина, Яна, Ольга, Ирина, Юлия, Арина. Среди мужских имен самыми популярными были Артем, Денис, Даниил, Александр, Андрей, Богдан, Дмитрий, Никита, Назар, Кирилл. Популярными были также имена - Виктор, Виталий, Глеб, Егор, Иван, Илья, Артур, Вадим, Тимофей, Михаил, Павел, Николай, Евгений, Сергей, Арсений, Юрий, Тимур, Давид и Марк. Во всех регионах остаются популярными такие древнеславянские имена как Владислав, Станислав, Ярослав, Святослав, Ростислав. В большинстве регионов Украины были зарегистрированные девочки с греческим именем Евангелина. Среди редких имен с начала 2010 года оказались такие популярные когда-то имена как Олесь, Арсен, Влад, Владлен, Герман, Лев, Ника, Снежана, Лада, Саломия, Элеонора, Эльвира, Тамила, Нора, Ляля, Лика, Данная, Елина, Нона. Регистрировались и устаревшие имена, такие как Мотрона, Мотря, Мелания, Аглая, Василиса, Евпраксия, Капитолина, Арина, Аполинария, Демид, Захарий, Климентий, Яков, Тихон, Игнат, Гордий, Прохор, Евсей, Савелий, Елезар, Елисей, Лукьян, Азарий, Аким, Архип, Макарий, Гордий, Клим, Козьма, Никодим, Тихон, Фадей. Продолжают пользоваться популярностью и библейские, мифические или исторические имена. С начала 2010 года зарегистрированы дети с именами - Аврора, Афина, Ариадна, Юнона, Даяна, Даная, Деметра, Венера, Вирсавия, Клеопатра, Ева, Адам, Авраам, Елеазар, Дионис, Дарий, Лука, Матвей, Аскольд, Нестор, Амур, Серафим, Максимус, Рафаэль, Платон, Тамерлан, Меркурий. Регистрировались имена, которые являются редкими не только в Украине, но и в мире, - Домисла, Далья, Олианна, Влоята, Салина, Патрина, Аллегра, Киприада, Черана, Боцана, Софра, Леайда, Лерия, Едже, Камо, Вели, Мере, Рыжей, Ейва, Лалиджан, Хрусталина, Русалина, Антос, Хризон, Малкиель, Аржуан, Ждаш, Сорин, Чабука, Гдан. Удивительнейшими именами, которыми с начала года называли новорожденных детей в Украине, оказались женские имена - Азимаой, Султанпаша, Жаклин-Нанйип, Елиф Су, и мужские имена - Виват, Эйлей, Нац, Йосеф Северьян, Северин Илларион, Мартин Лютер и Добрыня Никитич, сообщили «Главреду» в пресс-службе Министерства юстиции Украины.