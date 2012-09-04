Шовковский завершил карьеру в сборной - Блохин

{1-} Главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин заявил о том, что вратарь Александр Шовковский завершил карьеру выступлений в национальной сборной.

Об этом в коуч рассказал во время пресс-конференции сообщает НБН.

«Я думаю, что карьеру в сборной закончил Шовковский… Он мне это сказал. Я это решение поддержал», – сказал Блохин.

По мнению главного тренера, это серьезная утрата для сборной, ведь Шовковский в течение многих лет доказывал, что является ведущим вратарем страны.

Ранее «Главред» сообщал, что из национальной сборной ушли форварды Андрей Шевченко Андрей Воронин.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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