Названа основная версия взрыва дома в Харькове

Харьковская областная прокуратура, которая возбудила дело по факту взрыва в многоэтажке, отрабатывает несколько версий причины взрыва квартиры в Харькове. Основная из них - это утечка газа.

Об этом заявил прокурор области Геннадий Тюрин, сообщает Укринформ.

«Предварительная и основная версия - это взрыв газа. Но могут быть и другие версии. Предварительно люди говорят, что они слышали запах, будто горела проводка, что-то горело. Это нужно проверять. В настоящий момент говорить об окончательной версии нельзя. Мы выдвинули несколько версий», - сказал он.

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Ранее «Главред» сообщал, что утром 4 сентября в девятиэтажном жилом доме по ул.Слинько в Харькове произошел взрыв. На месте события работают следователи и спасатели, которые развернули оперативный штаб и помогают жителям дома. В результате взрыва к медикам обратились две женщины с легкими травмами.

Также напомним, что существует риск обрушения конструкций дома.

фото: kharkovforum.com

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