Реабилитация Саши Поповой прошла успешно

{1-} Реабилитация пострадавшей в результате жестокого избиения Саши Поповой прошла успешно. Об этом заявили мама девушки - Алла Гудзь и ее тетя Ирина Цветухина.

Кроме того, они рассказали о Сашином самочувствии и дальнейших планах, сообщает Mukola.net.

Мама и тетя напомнили, что 5 сентября истекает первый срок пребывания девушки в санатории-профилактории «Ингул» и в самом скором будущем ей будет сделана операция в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Операция будет сложной: перелом надкостницы челюсти очень мучает девушку, глотает она с трудом. Зато ходит сама, без ходунков, держась за руку сопровождающего. Занимается на тренажерах, разрабатывая ноги.

Для предстоящей операции у нее уже берут анализы, а оплахирургическое вмешательство Фонд Рината Ахметова. Она немного поправилась, что важно для предстоящей операции.

Много разговаривает, особенно с подругами. Память постепенно восстанавливается, но врачи говорят, что до полного ее восстановления должно пройти 2-3 года. Они гарантируют, что Сашина память и физическое состояние достигнут со временем прежнего уровня.

Ранее «Главред» сообщал, что Саше Поповой на 2 года дали первую группу инвалидности, а полностью реабилитироваться она сможет не ранее, чем через полтора года.

фото: podrobnosti.mk.ua

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