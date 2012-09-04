Чарр грозится отправить «дедушку Кличко» в нокаут

Немецкий боксер Мануэль Чарр обещает нокаутировать 11-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко.

Об этом Чарр заявил на пресс-конференции в Москве, передает УНИАН.

В ответ на такое заявление украинский боксер сказал: «Давайте посмотрим, сможет ли молодой – на 14 лет младше - соперник победить, как он сказал «дедушку Кличко», хотя для дедушки я довольно не плохо выгляжу», - сказал Кличко.

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«У меня есть свой рецепт для каждого боя. Для боя с Кличко в этом рецепте основной частью будет нокаут», - сказал Чарр. Он заявил, что хорошо изучил соперника и тактику его подготовки. При этом он сообщил, что всегда мечтал победить Виталия Кличко. «Спортсмены перестанут быть спортсменами, если перестанут мечтать. А я каждый день мечтал приехать сюда, где нахожусь. И я свою мечту реализовывал сам», - сказал Чарр.

На что Кличко заявил: «В моей карьере практически все обещали нокаутировать меня, но пока еще никому не удалось это сделать». «Посмотрим, может Чарр будет в состоянии реализовать свое решение. Я очень взволнован», - сказал он под смех зала.

«Вот сейчас народ смеется, но ты поверь – в субботу никто смеяться не будет. Запомни – последние свои пять боев я провел бесплатно, свои деньги вложил, в долги влез, еще не уплаченные и несмотря на это я здесь нахожусь и выйду на бой против тебя. Мечта моя стала былью – а она заключалась всегда в одном – сделать тебе нокаут. И она станет явью. Так что вечером в субботу. Новую мы будем писать историю», - заявил Чарр.

В свою очередь, Виталий Кличко сказал, что не будет рассказывать о слабых сторонах своего соперника. «Лучше я их покажу 8 сентября в ринге», - сказал он. По его словам, не смотря на то, что Чарр очень силен, мотивирован и имеет громадную волю к победе, у него есть одно слабое звено – у него нет достаточно опыта. «Опыт – одно из ключевых составляющих в любом виде деятельности и профессиональный бокс – это не исключение. Профессиональный бокс - не обмен ударами, это тонкая игра психологии, физики», - сказал он.

По его словам, в тяжелом весе молодость не всегда плюс, ведь чемпионы в этом виде спорта показывают лучшие результаты, когда им за тридцать, когда приходит зрелость.

Напомним, 3 сентября Виталий Кличко и МануэльЧарр прибыли в Москву, где 8 сентября в спортивном комплексе «Олимпийский» состоится поединок за звание чемпиона мира. 40-летний Виталий Кличко за свою карьеру провел 46 боев, одержав 44 победы (из них 40 - нокаутом) и потерпел, из-за травм, всего два поражения, но ни разу не терял чемпионский титул на ринге.

Фото: пресс-служба братьев Кличко

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