Украина завоевала очередное золото Паралимпиады

{1-}

На Паралимпиаде в Лондоне украинский легкоатлет Руслан Катышев завоевал золотую медаль среди мужчин в прыжках в длину, передает УНН.

Катышев своим прыжком установил свой персональный рекорд, его результат - 6,46 м. Американский паралимпиец Жилет Елексис прыгнул на 6,34 м, а китаец Ли Дуан - 6,31 м.

Напомним, сейчас украинская сборная на Паралимпиаде в командном зачете занимает пятое место, в ее активе 44 награды, в том числе 17 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей.

фото: london2012.com

Новости по теме:

Украина завоевала еще два золота и одну бронзу на Паралимпиаде



Украине вернули золотую медаль Паралимпиады



Сборная Украины на Паралимпиаде вышла на третье место

