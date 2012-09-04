Блохин будет рад ничьей с Англией

{1-}Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин будет доволен ничейному результату в матче отбора на Чемпионат мира-2014 против Англии.
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает НБН.
«Я буду рад ничьей… Это топ-команды с которыми любое очко – важно», – сказал наставник сборной.
По его мнению, для сборной главное брать очки в тех матчах, где это закономерно. В отборочном цикле для Украины довольно непростым соперником будет Черногория и Польша.
Как сообщалось ранее, 11 сентября в Лондоне состоится матч против сборной Англии.
Напомним, главный тренер сборной Украины по футболу Олег Блохин и главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон объявили составы команд на первый матч отборочного турнира чемпионата мира 2014 года против сборной Англии.
фото: euro2012.tsn.ua
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