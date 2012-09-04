В Москве простились с актером и ведущим Игорем Квашой

{1-}В Москве простились с актером и телеведущим Игорем Квашой. Гражданская панихида состоялась в театре «Современник», в котором артист работал со времени его основания.

Официальная церемония, на которой выступали коллеги и друзья артиста, завершилась прослушиванием аудиозаписи стихотворения Пастернака "Свидание" в исполнении актера.

Тысячи людей пришли проститься со своим кумиром, которого любили не только за его роли, но и за гражданскую позицию, за настоящую помощь, которую он оказал многим людям, работая ведущим передачи "Жди меня", сообщает РИА Новости.

Проводить Квашу в последний путь пришли также художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас, актеры Сергей Юрский, Светлана Немоляева, Игорь Золотовицкий, певец Иосиф Кобзон, Михаил Швыдкой, глава столичного департамента культуры Сергей Капков, Константин Эрнст, Олег Табаков, Марк Захаров.

Собравшиеся на крыльце театра и на Чистопрудном бульваре люди проводили актера аплодисментами.

Похоронили актера на Троекуровском кладбище.

Напомним, Игорь Кваша скончался 30 августа на 80-м году жизни.

Он родился 4 февраля 1933 года в Москве. В 1955 году окончил Школу-студию МХАТ, после чего в течение двух лет играл на сцене МХАТа им. Горького. А в 1957 году Квашу пригласили в создававшийся тогда театр "Современник". Вместе с Галиной Волчек и Олегом Ефремовым они стали основателями театра, где артист работал до конца жизни.

В 2007 году вышла его книга мемуаров "Точка возврата".

На его счету роли в более полусотни спектаклей и полусотни фильмов, среди которых "Достояние республики", "Тот самый Мюнхгаузен", "Человек с бульвара Капуцинов", "Тайный советник", "Сердца трех". Кваша получил звание Народного артиста РСФСР в 1978 году, а также Орден "За заслуги перед Отечеством", благодарность президента РФ за большие заслуги в развитии отечественного театрального и кинематографического искусства, Российскую национальную актерскую премию имени Андрея Миронова "Фигаро".

фото: podrobnosti.ua; видео: 1tv.ru

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