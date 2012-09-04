Более 90 % украинок являются жертвами семейного насилия

{1-}Более 83 тыс. обращений по вопросам насилия в семье зафиксировано за первое полугодие 2012 года в Украине. Более 90% этих жертв – женщины.

Об этом сегодня сообщили участники открытия выставки «Насилие в семье – выход существует!», передает RegioNews.

«К сожалению, жертвами насилия обычно становятся женщины и дети. Несмотря на то, что в глобальном мире силами международных организаций принимаются меры, как на уровне каждого государства, так и на многостороннем, мы пока видим немало задач», – отметила координатор проектов ОБСЕ в Украине Мадина Джарбусинова.

По ее словам, для борьбы с насилием в обществе государственные институты должны объединяться с общественными организациями – как местными, так и международными. При этом, сказала посол, проблема насилия не является сугубо украинской. Европейских стран, свободных от насилия, сейчас не существует, подчеркнула посол.



Психологическая реабилитация – это один из аспектов работы с жертвами домашнего насилия. Подобная практика пока не популярна в Украине, но, по мнению г-жи Джарбусиновой, она является неотъемлемой. Домашнее насилие существует в контексте острой социальной ситуации, связанной с гендерным неравенством в Украине.



Эксперты неоднократно отмечают, что равенство женщин и мужчин, которое законодательно закреплено в Украине Конституцией, существует преимущественно на декларативном уровне, то есть, в жизни воплощается лишь частично.

фото: mignews.com.ua

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