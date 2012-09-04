Мистические несчастия на одной улице Харькова: взрыв дома, пожар, ограбление

В том, что в Харькове в районе Новых домов взорвался дом, виновата негативная энергетика и грунтовые воды, считают специалисты мистики, пишет Сегодня.

По словам экстрасенса Жанны Шулаковой, этот микрорайон славится негативной энергетикой. «Здесь сплошь хрущевки, которые строились временно. Однако жилищные условия практически никто не улучшил, так что со временем там начала скапливаться негативная энергетика», — сказала женщина.

Взрыв дома на ул. Слинько — не единственное несчастье, которое случилось на Новых домах в Харькове. Утром также пылал дом на ул. Ньютона, 135 и ограблен магазин - говорят экстрасенсы.

В этой части города также скапливаются грунтовые воды, которые будто смывают негативную энергетику со всего города и переносят ее на Новые дома. Так что в это утро, по словам Шулаковой, произошел всплеск энергии, который и способствовал взрыву, пожару и ограблению ювелирного.

«На четвертом этаже загорелся балкон. Пламя тут же перекинулось на верхние этажи и охватило четыре квартиры, есть пострадавшие», — рассказал Игорь Лупандин.

Кроме того, около 11.00 трое в масках напали на ювелирный магазин, который находится на пр-те Маршала Жукова, однако вскоре грабителей с похищенным золотом задержали.

Ранее «Главред» сообщал, что утром 4 сентября в девятиэтажном жилом доме по ул.Слинько в Харькове произошел взрыв. На месте события работают следователи и спасатели, которые развернули оперативный штаб и помогают жителям дома. В результате взрыва к медикам обратились две женщины с легкими травмами.

Также напомним, что существует риск обрушения конструкций дома.

фото: kharkovforum.com; img853.imageshack.us

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