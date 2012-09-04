В Лондоне обстреляли автобус с российскими паралимпийцами

{1-}На Паралимпийских Играх в Лондоне обстреляли автобус с российской сборной по волейболу.

Об этом сообщил старший тренер сборной Виктор Дьяков.

Команда ехала на игру со сборной Морокко, аутсайдером группы «А», в которой выступают россияне, пишет ИТАР-ТАСС.

По предположению Дьякова, наверное, стреляли из пневматики - пробило стекло, «пуля пролетела как раз между мной и переводчиком команды, мы впереди сидели. Видимо, кто-то с моста стрелял. Оставшуюся часть дороги пробитое стекло в автобусе медленно осыпалось на пол и мостовую. Когда приехали к спорткомплексу, где должны были начаться соревнования, водитель вызвал полицию», - рассказал тренер.

Волейболисты сборной России обыграли команду Марокко в заключительном матче группового этапа волейбольного турнира в Лондоне со счётом 3-0 /25:13, 25:8, 25:11/ и заняли в группе «А» второе место.

Четвертьфинальные матчи, в которых сыграют по четыре сильнейших команды из двух групп, пройдут в среду, 5 сентября.

Напомним, украинская сборная на Паралимпиаде в командном зачете занимает пятое место, в ее активе 44 награды, в том числе 17 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей.

фото: vesti.ru

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