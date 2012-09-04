Митинг против судьи в Броварах: задержаны 6 активистов, 5 милиционеров избиты

На Киевщине в г. Бровары во время акции общественных активистов пострадали пять правоохранителей, задержаны 6 человек.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, передает УНИАН.

Сегодня, 4 сентября, возле Броварского районного суда прошла акция в поддержку заключенного Виталия Запорожца. По плану должен был пройти своего рода флеш-моб. Активисты установили бутафорскую виселицу и поставили бутафорское чучело судьи, которая стала своеобразным собирательным образом "продажных судей и прокуроров". Далее активисты произносили речи, после чего намеревались "сурово наказать и казнить в лице этого чучела всех судей".

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, в городе Бровары Киевской области возле здания Броварского межрайонного суда общественные активисты устроили театрализованное действо, во время которого инсценировали казнь судьи, который приговорил к заключению Виталия Запорожца, обвиняемого в убийстве майора милиции Николая Симоненко".

"Когда начался импровизированный показательный процесс повешения чучела судьи, милиционеры подошли к участникам акции и предложили прекратить действия, которые пропагандируют жестокость и насилие. Активисты, продолжая спектакль, начали отталкивать сотрудников милиции и оказывать им сопротивление", - заявили в милиции.

"В результате инцидента пятеро правоохранителей получили телесные повреждения в виде синяков и ушибов. Шесть человек задержали и доставили в Броварской горотдел милиции. Двум из них инкриминируют хулиганство, четырем - неповиновение сотрудникам милиции", - уточнили в пресс-службе.

"Всем задержанным было предложено пройти медицинское обследование, от которого они отказались", - добавили в милиции.

Вместе с тем партия "Свобода" заявила, что в Броварах милиция жестоко избила участников акции.

В сообщении пресс-службы партии говорится, что милиционеры избили участников акции "без всяких оснований и объявления о незаконности мероприятия или действий активистов".

Напомним, убийство милиционера произошло в сентябре 2011 года в поселке Семиполки Броварского района. По версии милиции, майор Николай Симоненко инспектировал свой район, зашел в кафе выпить кофе, где сделал замечание нетрезвому Запорожцу и попросил того покинуть помещение. Тот ушел домой, вернулся с ружьем и выстрелил милиционеру в живот. По версии сельчан, майор спровоцировал конфликт.

Фото: gazeta.ua

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