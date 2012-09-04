Митинг против судьи в Броварах: задержаны 6 активистов, 5 милиционеров избиты

4 сентября 2012, 21:33

На Киевщине в г. Бровары во время акции общественных активистов пострадали пять правоохранителей, задержаны 6 человек.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, передает УНИАН.

Сегодня, 4 сентября, возле  Броварского районного суда прошла акция в поддержку заключенного Виталия Запорожца. По плану должен был пройти своего рода флеш-моб. Активисты установили бутафорскую виселицу и поставили бутафорское чучело судьи, которая стала своеобразным собирательным образом "продажных судей и прокуроров". Далее активисты произносили речи, после чего намеревались "сурово наказать и казнить в лице этого чучела всех судей".

Как говорится в сообщении пресс-службы МВД, в городе Бровары Киевской области возле здания Броварского межрайонного суда общественные активисты устроили театрализованное действо, во время которого инсценировали казнь судьи, который приговорил к заключению Виталия Запорожца, обвиняемого в убийстве майора милиции Николая Симоненко".

"Когда начался импровизированный показательный процесс повешения чучела судьи, милиционеры подошли к участникам акции и предложили прекратить действия, которые пропагандируют жестокость и насилие. Активисты, продолжая спектакль, начали отталкивать сотрудников милиции и оказывать им сопротивление", - заявили в милиции.

"В результате инцидента пятеро правоохранителей получили телесные повреждения в виде синяков и ушибов. Шесть человек задержали и доставили в Броварской горотдел милиции. Двум из них инкриминируют хулиганство, четырем - неповиновение сотрудникам милиции", - уточнили в пресс-службе.

"Всем задержанным было предложено пройти медицинское обследование, от которого они отказались", - добавили в милиции.

Вместе с тем партия "Свобода" заявила, что в Броварах милиция жестоко избила участников акции.

В сообщении пресс-службы партии говорится, что милиционеры избили участников акции "без всяких оснований и объявления о незаконности мероприятия или действий активистов".

Напомним, убийство милиционера произошло в сентябре 2011 года в поселке Семиполки Броварского района. По версии милиции, майор Николай Симоненко инспектировал свой район, зашел в кафе выпить кофе, где сделал замечание нетрезвому Запорожцу и попросил того покинуть помещение. Тот ушел домой, вернулся с ружьем и выстрелил милиционеру в живот. По версии сельчан, майор спровоцировал конфликт.

Фото: gazeta.ua

Новости по теме:

Виталию Запорожцу, убившему майора милиции на Киевщине, дали 14 лет тюрьмы

Суд по делу об убийстве майора милиции закончился массовой дракой

Село Семиполки встало в защиту убийцы милиционера (ФОТО)

Адвокаты убийцы майора милиции на Киевщине нашли основания для оправдания
 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять