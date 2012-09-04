В Киеве произошло загадочное ДТП: женщину подозревают в самоубийстве

В Киеве 32-летняя женщина на легковушке врезалась в припаркованный грузовик, который стоял на обочине, сообщает ТСН.

Женщина могла спокойно объехать грузовик, для этого у нее было несколько полос.

По предварительным данным, женщина была трезвая, но поссорилась с мужем и села за руль его машины. Не исключают, что таким страшным способом она совершила самоубийство.

Изувеченный автомобиль из-под грузовика доставали с помощью гидравлического инструмента.

Напомним, 3 сентября, на улице Тимирязевской, 66 в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие.



Как сообщает пресс-служба управления ГАИ Киева, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение, а затем заехал в теплицу ботанического сада.

Видео: tsn.ua

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