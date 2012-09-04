Украинка завоевала третью паралимпийскую золотую медаль

{1-}На Паралимпиаде в Лондоне украинская спортсменка Наталья Прологаева завоевала свою третью золотую медаль. Сегодня она выиграла заплыв в плавании брассом на дистанции 100 м, передает УНН.
Результат, который показала на этой дистанции Прологаева - это новый мировой рекорд (1:43.99).
На втором месте финишировала паралимпийка из Норвегии Сара-Луиза Ранг (1:45.68), на третьем - испанка Тереза Пералес (1:56.17).
Как сообщал ранее Главред, сегодня украинский легкоатлет Руслан Катышев завоевал золотую медаль среди мужчин в прыжках в длину,
Напомним, сейчас украинская сборная на Паралимпиаде в командном зачете занимает пятое место, в ее активе 44 награды, в том числе 17 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей.
фото: news.online.ua; london2012.com
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