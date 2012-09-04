Россиянин изобрел систему, позволяющую танку стрелять экскрементами экипажа

{1-}Изобретатель из Санкт-Петербурга Александр Семенов запатентовал боевую систему, которая позволяет экипажу танка использовать собственные экскременты для стрельбы по противнику, пишет Интерфакс-Украина соссылкой на The Guardian.

Патент содержит 12 страниц и всего лишь два технических рисунка. На одном из них изображена схема работы устройства.

Согласно замыслу изобретателя, водитель танка должен сидеть на пустой емкости, которая служит для сбора его фекалий.

"Военный наполняет емкость отходами сразу же или в два этапа. После того, как емкость заполнится, она сверху надежно закрывается крышкой", - говорится в тексте патента.

После этого специальный заряд с отходами водителя и других членов экипажа танка выстреливается в сторону противника.

По словам владельца патента, его изобретение позволит достичь сразу нескольких целей. Во-первых, оно избавит экипаж танка от неприятного запаха. Во-вторых, существенно понизит боевой дух противника, в которого попадет снаряд с экскрементами.

В тексте патента также говорится, что "помимо повреждающих факторов, значение которых в этом случае вторично, мы получаем также положительный психологический эффект. Помимо достижения основной цели (полное избавление от отходов) также достигается военно-психологический эффект".

По информации британских СМИ, Семенов помимо технологии стрельбы фекалиями также владеет около 200 других патентов.

фото: vesti.ru

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