Немецкие бортпроводники устроили забастовку: Lufthansa теряет миллионы

{1-}Немецкие бортпроводники устроили ад своему работодателю и авиапассажирам: из-за забастовки в трех крупнейших аэропортах Германии, из-за чего отменены сотни рейсов и компания Lufthansa теряет миллионы евро. Забастовщики требуют повышения зарплаты.

"Мы рассчитываем, что и после акции протеста будут значительные затруднения в авиасообщении", - заявили участники стачки, которые пытаются таким образом поднять свое жалование на 5%, сообщает NEWSru.com.

Забастовка охватила берлинский аэропорт "Тегель" и воздушные гавани Франфурта-на-Майне и Мюнхена, сообщает ИТАР-ТАСС. Бортпроводники выбрали коварную стратегию: о численности участников и месте забастовки компании Lufthansa сообщили в последний момент, а время выбрали так, чтобы проблемы с авиасообщением растянулись на весь день.

Стюарды пытаются такими мерами добиться повышения зарплаты, отмены сверхнормативного рабочего дня и запрета на найм временных работников, отмечает "Интерфакс". Конфликт бортпроводников с работодателями возник уже давно, в прошлую пятницу они уже устраивали забастовку, в результате которой Lufthansa потеряла несколько миллионов евро.

Руководство профсоюза UFO, организовавшего стачку, указывает, что бортпроводники Lufthansa не видели прибавок к жалованию уже пять лет, отмечает DW-World.De. Авиакомпания готова увеличить жалование на 3,5%, но при этом вынуждена будет ввести гибкую рабочую неделю.

Несговорчивость руководства компании объясняется ожесточенной борьбой с конкурентами. Так как авиаперевозчик остро нуждается в новых самолетах, а цены на керосин растут, то Lufthansa пытается экономить на персонале.

С самого утра компании пришлось отменить более 300 рейсов, отмечает "Коммерсант", в том числе и в Украину.

"Lufthansa искренне сожалеет, что трудовые споры ведутся за счет наших клиентов. Тот факт, что профсоюз заранее не объявил о забастовке, создает дополнительные проблемы для пассажиров, поскольку это лишает их возможности перепланировать свое путешествие", - говорится на сайте авиакомпании.

Больше всех от бунта страдают пассажиры

Чтобы как-то компенсировать неудобства, доставленные пассажирам, Lufthansa предлагает своим клиентам перерегистрироваться на другие рейсы, сдать билеты, получив обратно деньги. Для путешествий по Германии компания предлагает обменять посадочный талон на железнодорожный билет.

В самом неприятном положении оказались пассажиры международных рейсов, у которых закончилась шенгенская виза. Такие путешественники вынуждены пережидать бунт в зале для транзитных пассажиров, который им запрещено покидать. В итоге туристы довольствуются раскладушкой.

Фото en.wikipedia.org

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