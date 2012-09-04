Большинство украинских школ не готовы принимать детей - СЭС

{1-}Украинские школы оказались не готовы к новому учебному году. В большинстве учебных заведений проблемы с водоснабжением и канализацией. Таковы результаты проверок, проведенных Государственной санитарно-эпидемиологической службой, сообщает ТСН.

По сообщениям службы, не соответствует нормам и материально-техническая база. В некоторых школах даже пришлось закрыть спортзалы и пищеблоки. Почти три тысячи учебных заведений Украины не подключены к сетям водоснабжению. В семьсот школ воду просто завозят. О горячем водоснабжении там даже речь не идет.

Не лучшая ситуация и с туалетами - значительное количество санузлов еще не подключено к канализации, а сами туалеты - на улице. Шесть тысяч школ не имеют централизованной канализации. Лидирами этого рейтинга являются Хмельницкая и Ровенская области.

Первый заместитель председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Александр Кравчук рассказал, что в 38 процентах учебных заведений, преимущественно это сельская местность, осуществляется канализование на выгреб, и этот процент практически не меняется из года в год.

Фото: Киевпресс

Новости по теме:

Новый учебный год: главные новации и сюрпризы

Табачник благодарен России за развитие украинского образования

С родителей первоклашек в школах требуют 5 тысяч

В День знаний Янукович и Табачник открыли новую школу в Киеве



