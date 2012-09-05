NASA просит школьников придумать название для астероида

{1-}Американское аэрокосмическое агентство NASA объявило конкурс среди школьников всего мира на лучшее название для астероида 1999 RQ36, куда в 2016 году отправится зонд OSIRIS-REx для того, что бы с помощью манипулятора собрать образцы с его поверхности, а затем доставить их на Землю.

Участники конкурса, которыми могут стать школьники из любой страны мира младше 18 лет, должны до 2 декабря 2012 года представить жюри название астероида (длиной не более 16 букв), а также краткое объяснение этого названия и обоснование своего выбора, сообщает РИА Новости.

"Мы с нетерпением ждем, когда мы получим имя, которое будет легче произнести, чем 1999 RQ36", - говорит Данте Лауретта, научный руководитель миссии OSIRIS-REx.

Первый приз конкурса получит школьник, чей вариант названия для астероида будет принят Комитетом по названиям малых тел Солнечной системы Международного астрономического союза.

Астероид (101955) 1999 RQ36 был открыт в 1999 году участниками проекта LINEAR (Lincoln Near Earth Asteroid Research) в лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института. Размер этого небесного тела составляет около 500 метров. Астероид богат углеродом, ключевым элементом для всех органических молекул. Такие молекулы ранее находили в метеоритах и образцах с комет. Ученые рассчитывают выяснить, есть ли такие вещества на RQ36.

Американский "астероидный проект" под названием OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security- Regolith Explorer - "происхождение - спектральная интерпретация - обнаружение ресурсов - безопасность - исследователь реголита") был выбран из числа трех других программ, в числе которых были программа по доставке образцов с обратной стороны Луны и миссия по исследованию поверхности Венеры.