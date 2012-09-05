NASA просит школьников придумать название для астероида

{1-}Американское аэрокосмическое агентство NASA объявило конкурс среди школьников всего мира на лучшее название для астероида 1999 RQ36, куда в 2016 году отправится зонд OSIRIS-REx для того, что бы с помощью манипулятора собрать образцы с его поверхности, а затем доставить их на Землю.
Участники конкурса, которыми могут стать школьники из любой страны мира младше 18 лет, должны до 2 декабря 2012 года представить жюри название астероида (длиной не более 16 букв), а также краткое объяснение этого названия и обоснование своего выбора, сообщает РИА Новости.
"Мы с нетерпением ждем, когда мы получим имя, которое будет легче произнести, чем 1999 RQ36", - говорит Данте Лауретта, научный руководитель миссии OSIRIS-REx.
Первый приз конкурса получит школьник, чей вариант названия для астероида будет принят Комитетом по названиям малых тел Солнечной системы Международного астрономического союза.
Астероид (101955) 1999 RQ36 был открыт в 1999 году участниками проекта LINEAR (Lincoln Near Earth Asteroid Research) в лаборатории Линкольна Массачусетского технологического института. Размер этого небесного тела составляет около 500 метров. Астероид богат углеродом, ключевым элементом для всех органических молекул. Такие молекулы ранее находили в метеоритах и образцах с комет. Ученые рассчитывают выяснить, есть ли такие вещества на RQ36.
Американский "астероидный проект" под названием OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-
Для США это будет первая программа исследования астероида с помощью автоматического зонда, ранее такой проект успешно осуществила Япония: стартовавший в 2003 году зонд Хаябуса совершил посадку на астероид Итокава, а в середине июня 2010 года капсула зонда приземлилась в австралийской пустыне, в ней были обнаружены частицы вещества астероида.
Фото earth-chronicles.ru
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Аппарат приблизится к астероиду 1999 RQ36 к 2020 году. Оставаясь в пяти километрах от астероида OSIRIS-REx в течение шести месяцев будет тщательно картировать поверхность небесного тела, после чего ученые смогут выбрать место, откуда с помощью будет взят образец вещества массой около 60 граммов. Затем он будет помещен в капсулу, которая, как ожидается, совершит посадку на полигоне в штате Юта в 2023 году.
Для США это будет первая программа исследования астероида с помощью автоматического зонда, ранее такой проект успешно осуществила Япония: стартовавший в 2003 году зонд Хаябуса совершил посадку на астероид Итокава, а в середине июня 2010 года капсула зонда приземлилась в австралийской пустыне, в ней были обнаружены частицы вещества астероида.
Фото earth-chronicles.ru
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