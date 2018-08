Обнародованы скандальные подробности последних дней жизни Майкла Джексона

{1-} В руки американских СМИ попала переписка организаторов турне Майкла Джексона 2009 года, которое должно было называться This Is It. В электронных письмах промоутеры пишут о том, что моральное и физическое здоровье певца вызывало у них сильное беспокойство, сообщает газета Los Angeles Times.

В одном из имейлов, отправленном в день, когда Джексон готовился лично объявить о возвращении на сцену на пресс-конференции в Лондоне, организаторы называют его «эмоционально парализованной развалиной», сообщает BBC.

«Джексон заперся у себя в гримерной, он пьян и подавлен», - написал сотрудник концертной фирмы AEG Рэнди Филлипс ее президенту Тиму Лейвеке.

Это одно из электронных сообщений, попавших к журналистам Los Angeles Times. Всего в их руках оказалось 250 страниц переписки.

Филлипс также сообщал главе AEG, что пытался помочь Джексону протрезветь перед пресс-конференцией, которая проходила 5 марта 2009 года в концертно-спортивном зале O2 на юго-востоке Лондона.

В тот день Джексон появился перед журналистами и сотнями кричащих фанатов на пять минут - причем на полтора часа позже запланированного времени.

Ранее «Главред» сообщал, что Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет от передозировки сильнодействующих препаратов. Личного врача «короля поп-музыки» Конрада Мюррея обвинили в непредумышленном убийстве, поскольку он дал музыканту чрезмерную дозу пропофола, который во взаимодействии с другими препаратами, в том числе и успокоительными, стал причиной гибели Джексона.

