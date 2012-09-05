Путин на дельтаплане может повести журавлиный клин

{1-} Президент России Владимир Путин по пути на саммит АТЭС во Владивостоке заедет на Ямал, где может попробовать себя в роли вожака стаи выращенных в неволе стерхов - редкого вида журавлей, занесенных в Красную книгу.

Участие Путина в проекте «Полет надежды» состоится, если будет подходящая для полетов погода, сообщает газета «Ведомости».

Как рассказали изданию организаторы программы, с середины августа журавли в сопровождении дельтапланеристов летают в районе поселка Кушеват, а в середине сентября их под управлением пилота планируют отправить в перелет на зимовку в Среднюю Азию по маршруту, рассчитанному учеными. Дельтапланерист берет на себя роль лидера стаи, который показывает направление полета.

О том, что Путин может прилететь в Кушеват и принять участие в полете, газете, в частности, поведал Юрий Маркин, директор расположенного в Рязанской области Окского государственного природного биосферного заповедника, где выращивают стерхов.

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Не исключил вероятность полета президента на дельтаплане и автор проекта «Полет надежды», заведующий отделом биоразнообразия ВНИИ охраны природы Александр Сорокин. В свою очередь заведующая питомником редких видов журавлей Окского заповедника Татьяна Кашенцева пояснила, что это «шоу» призвано привлечь внимание к сохранению редких видов птиц.

По одной из версий, отлет журавлей на зимовку специально отложили до приезда «главного», по другим данным, основная причина задержки в плохой погоде. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент учился летать на дельтаплане, а также слухи, что он посетит Ямал до саммита.

Ранее «Главред» сообщал, что Путин неоднократно был замечен в любви к диким животным. Так, в 2008-м он одел на шею тигрицы, которую временно усыпили снотворным, ошейник с радиомаяком. При помощи этого устройства пользователи интернета могли в режиме онлайн следить за перемещением животного в лесах Дальнего Востока.

фото: kremlin.ru

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