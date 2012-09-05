В Бразилии бандиты захватили автобус с детьми, есть погибшие

В Бразилии в городе Рио-де-Жанейро бандит, который скрывался от полиции, захватил автобус с детьми, сообщают мексиканские СМИ со ссылкой на бразильскую полицию.
По предварительной информации, преступник вместе с подельником пытались угнать автомобиль, однако были застигнуты врасплох полицией и попытались скрыться с места преступления, сообщает РИА Новости.
Бандиты укрылись в здании клиники, где взяли в заложники одну из сотрудниц. В результате перестрелки с полицией женщина получила ранения, а один из преступников был убит.
Второму бандиту удалось сбежать и спрятаться в салоне автобуса с детьми. Он потребовал от водителя, чтобы его доставили в один из районов фавел Рио-де-Жанейро. Требование было выполнено. Дети в результате происшествия не пострадали.
В настоящее время полиция разыскивает преступника, которому удалось скрыться в трущобах.
Рио-де-Жанейро является вторым после Сан-Паулу городом Бразилии по уровню распространенности фавел - бедняцких кварталов, где живут десятки тысяч человек, отсутствует развитая инфраструктура, и очень высок уровень преступности.
фото: policiaepolitica.com.br
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