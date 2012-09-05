Дипломаты не эвакуировали украинцев из Сирии, самолет улетел полупустым

Многие украинцы не смогли эвакуироваться из охваченной гражданской войной Сирии. Людям не хватает оперативной связи с посольством, а дипломаты жалуются, что появление самолетов для эвакуации застает их врасплох.

Времени для подготовки эвакуации было так мало, что самолет улетел в Украину полупустым, сообщает ТСН.

Соотечественники об украинском самолете не слышали - говорят, консульская служба их не предупредила. В дипмиссии объясняют: об эвакуации, запланированной на 30 августа, сами узнали в 5 часов вечера 29 августа.

«Времени было мало. Многие отказывались, потому что не успевали», - пояснили в консульстве.

Дипломаты сетуют на телефонную связь, которая из-за войны в Сирии стала крайне нестабильной. Говорят, целые районы могут оказаться отрезанными от линии, поэтому вовремя уведомить всех украинцев в таких условиях - нереально.

Как следствие, в столичном аэропорту «Жуляны» самолет из Дамаска приземлился полупустой. На борту было только 60 пассажиров.

Кого не успели доставить на Родину спецрейсом, планировали устроить на регулярный самолет с пересадкой в Иордании. Однако авиакомпания прекратила полеты в Сирию минимум на неделю.

В МИД считают, что украинские дипломаты сделали все, что могли. Как теперь будут решать проблему с эвакуацией - не говорят.

Ранее «Главред» сообщал, что из охваченной гражданской войной Сирии уже бежало около 200 тысяч человек.

видео: tsn.ua

Новости по теме:

Из Сирии прибудет новая группа украинских беженцев

Из Сирии вернулись эвакуированные украинцы

Украина эвакуирует своих граждан из Сирии

Из Сирии эвакуируют еще 50 украинцев

Из Сирии вывезут еще 76 украинцев