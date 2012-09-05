Медики не знают, как платить налоги с гонораров – курицы и сметаны

{1-} После того, как министр здравоохранения Раиса Богатырева заявила на встрече с донецкими медиками, что врачи имеют полное право получать гонорары, в также потребовала, чтобы с них платились налоги, медики заявили, что это не такие уж большие деньги, чтобы их облагать налогами. Тем более, если «благодарность» пациента выражалась курицей или банкой сметаны, сообщает «Сегодня».

Опрошенные изданием врачи заявлению министра, с одной стороны, обрадовались, но с другой — момент с налоговой их смутил. Медики говорят, что не нужно путать благодарность пациентов и откровенное вымогательство.

«Зарплата медиков — на уровне дворников (средняя по отрасли — 3000 грн. — Ред.). И подарки пациентов выручают врачей, — говорит реабилитолог Андрей, который работает в одной из столичных клиник. — Но заявлять о таких подарках врачи не будут! Это не такие большие деньги, чтобы с них еще и налог платить».

По его мнению, выход из ситуации — в страховой медицине: «Тогда бы врачу не приходилось брать деньги. Но в нынешних условиях, когда средние зарплаты смехотворны, это не спасет — страховки хватит на пипетки».

Некоторые врачи не против, чтобы денежные благодарности проходили через кассу. «Своего рода благотворительный взнос, но чтобы деньги получал врач, который лечил больного, — считает педиатр Ульяна из Запорожья. — Тогда медики не чувствовали бы себя взяточниками».

По ее словам, деньги врачам дарят небольшие: «Сколько пациент посчитает нужным. Обычно около 100 грн».

Особенно недоумевают доктора, как же быть, если благодарность выражается не в деньгах, а, например, в продуктах: «К нам в основном люди из сел приезжают лечиться. Приносят кто сметану, кто курицу — их что, тоже в налоговую?» — удивляется терапевт одной из райбольниц Львовщины Ольга Михайловна.

Ранее «Главред» сообщал, что Богатырева заявила: «Если услуга стоит от 50 до 1500 гривен, то это дело врача, он должен с налоговыми органами определить, по какой формуле мы будем отчитываться. Не надо сразу видеть в нас врагов»

фото: transmradio.com

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