Украинцы на Паралимпиаде занимают 4 место с 50 медалями

Национальная сборная Украины на Паралимпиаде в Лондоне после шестого дня соревнований заняла четвертое командное место с 50 медалями в активе.

Украинские спортсмены завоевали 18 золотых, 15 серебряных и 17 бронзовых наград.

В шестой день соревнований олимпийским чемпионом по прыжкам в длину стал Руслан Катышев, опередивший конкурентов из США и Китая. Украинец не только победил, но и поставил свой личный рекорд.

«Серебро» в забеге на 400 метров в свой актив внесла Оксана Ботурчук. Спортсменка, как и Катышев, улучшила свой личный рекорд.

Также на дистанции 400 метров на пьедестал поднялся Роман Павлык – у него бронзовая медаль.

Украинские пловцы завоевали две золотых медали, в частности, свое третье «золото» на Играх завоевала Наталья Прологаева.

Второе «золото» завоевал Максим Веракса на стометровке вольным стилем. Серебро в вольном стиле (400 метров) на свой счет записал украинец Данил Чуфаров. Бронза в соревнованиях на 50 метрах вольным стилем досталась Анне Палян.

Также сборная Украины завоевала награды и в фехтовании – Антон Дацко в финале уступил китайцу Ху Даолиянгу, и стал серебряным призером.

Фото: london2012.com

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