Азаров потребовал от Табачника прекратить издеваться над людьми

{1-} Премьер Николай Азаров заявил, что задержек с выплатой зарплат учителям и надлежащих доплат быть не должно, и потребовал от профильного министра Дмитрия Табачника прекратить издеваться над людьми.

Об этом Азаров заявил на расширенном заседании правительства, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Обращаю внимание министра образования, науки, молодежи и спорта, руководителей местных органов власти и местных госадминистраций: ни в коем случае не может быть задержек с выплатой зарплат учителям и надлежащих доплат. Этот вопрос будет постоянно на контроле правительства, и я лично во время рабочих поездок буду обращать внимание на этот вопрос», - сказал премьер.

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По его словам, на его страницу в сети Facebook поступают сообщения, что в отдельных регионах страны не выплачивают вознаграждения за проверку тетрадей, заведование кабинетами, а также 20%-ную надбавку.

Кроме того, педагоги жалуются, что их вынуждают брать отпуск на несколько дней в месяц за свой счет якобы в целях экономии средств. Поэтому Азаров потребовал от Дмитрия Табачника совместно с министром финансов Юрием Колобовым и главами местных госадминистраций изучить поступающие сигналы. К проверке подключить Госфининспекцию.

«Нам необходимо покончить с такими фактами, если они подтвердятся – это, во-первых, а во-вторых, за такое издевательство над людьми должны ответить те, кто принуждал к незаконным отпускам, задерживал выплаты», - заявил Азаров.

Он потребовал от Табачника на следующем заседании правительства доложить о результатах такой проверки.

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