Пострадавшим от взрыва дома в Харькове дали по 1000 гривен

{1-} Все жители харьковской многоэтажки, где 4 сентября произошел взрыв, получили матпомощь в размере 1 тыс. грн на человека.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«118 жителей дома по ул. Слинько, 2б, пострадавшего накануне от взрыва, получили материальную помощь», - говорится в сообщении пресс-службы.

Больше фото и взрыва дома смотрите ЗДЕСЬ.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 4 августа, утром в Харькове в многоэтажном доме по ул.Слинько, 2-б в одной из квартир, расположенной на 3-м этаже, произошел взрыв, в результате которого пострадали 4 человека. В результате взрыва отошла наружная стена дома, были также зафиксированы повреждения перекрытий между 2-м и 3-м, а также 3-м и 4-м этажами.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, приехавший на место происшествия, сообщил людям, что их будут отселять, поскольку, по мнению специалистов, дом полностью подлежит перепланировке. Он пообещал также, что уже в течение дня жильцам будет предоставлено временное жилье и что жильцы дома получат матпомощь в размере 1 тыс. грн на человека. По его словам, решение о дополнительной материальной помощи будет приниматься в каждом конкретном случае.

Также напомним, что следственное управление прокуратуры Харьковской области возбудило уголовное дело по факту взрыва по ч.2. ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

фото: city.kharkov.ua, vk.com

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