Украина вернулась в Топ-40 ФИФА

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Сборная Украины по футболу поднялась сразу на 6 ступенек в обновленном рейтинге ФИФА, и возвратилась в топ-40, впервые с 2010 года.

Первый три позиции по прежнему занимают Испания, Германия и Англия.

Расположившаяся за ними на 4-м месте Португалия потеснила на 5-е Уругвай, в то время как Италия, Аргентина, Нидерланды, Хорватия и Дания остались на своих неизменных позициях (соответственно 6-10 места).

Бразилия потеснила Россию, заняв 12-е место.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 5 сентября:

1 (1). Испания – 1617 очков |очка|

2 (2). Германия - 1437

3 (3). Англия - 1274

4 (5). Португалия - 1232

5 (4). Уругвай - 1217

6 (6). Италия - 1174

7 (7). Аргентина - 1121

8 (8). Нидерланды - 1044

9 (9). Хорватия - 1020

10 (10). Дания - 100613

...39 (45). Украина - 628

...48 (50). Черногория - 606

...56 (54). Польша - 547

...141 (137). Молдова - 204

...206 (206). Сан-Марино – 0

Полный рейтинг ФИФА смотрите ЗДЕСЬ.

фото: kievskaya.com.ua

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