Украина вернулась в Топ-40 ФИФА

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Сборная Украины по футболу поднялась сразу на 6 ступенек в обновленном рейтинге ФИФА, и возвратилась в топ-40, впервые с 2010 года.
Первый три позиции по прежнему занимают Испания, Германия и Англия.
Расположившаяся за ними на 4-м месте Португалия потеснила на 5-е Уругвай, в то время как Италия, Аргентина, Нидерланды, Хорватия и Дания остались на своих неизменных позициях (соответственно 6-10 места).
Бразилия потеснила Россию, заняв 12-е место.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 5 сентября:
1 (1). Испания – 1617 очков |очка|
2 (2). Германия - 1437
3 (3). Англия - 1274
4 (5). Португалия - 1232
5 (4). Уругвай - 1217
6 (6). Италия - 1174
7 (7). Аргентина - 1121
8 (8). Нидерланды - 1044
9 (9). Хорватия - 1020
10 (10). Дания - 100613
...39 (45). Украина - 628
...48 (50). Черногория - 606
...56 (54). Польша - 547
...141 (137). Молдова - 204
...206 (206). Сан-Марино – 0
Полный рейтинг ФИФА смотрите ЗДЕСЬ.
фото: kievskaya.com.ua
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