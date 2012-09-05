В Киеве саперной лопаткой едва не зарубили журналистку

{1-} 4 сентября в Киеве на Индустриальном мосту два автомобиля не поделили первоочередность движения, из-за чего водитель «Тойота Ленд Крузер» предметом, похожим на саперную лопатку, едва не зарубил тележурналистку.

Об это со ссылкой на отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве сообщает УНИАН.

Хулиган разбил стекло правых передних дверей «Шкоды Фабия», вследствие этого 26-летняя журналистка получила телесные повреждения. Она с ушибами мягких тканей правого плеча и правого локтевого сустава была доставлена в больницу для оказания медпомощи.

Сам же агрессивный водитель сбежал с мета происшествия.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили владельца джипа, а в дальнейшем и задержали его водителя. 49-летний киевлянин дает показания следователю по поводу инцидента и своего хулиганского поведения.

По этому факту в тот же день следственный отдел Соломенского райуправления столичной милиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщает «Телекритика», пострадала корреспондент «Надзвичайних новин» Анна Петренко. По словам ведущего программы Константина Стогния, Анне Петренко врачи предварительно диагностировали перелом руки, порезы стеклом и нервный срыв. Журналисты программы теперь обеспокоены и своей безопасностью, говорит он.

фото: obozrevatel.com

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