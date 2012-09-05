Активистка FEMEN, которая спилила крест, сбежала из Украины

Активистка женского движения FEMEN Инна Шевченко покинула территорию Украины, о чем заявили в самой организации.

«Активистка FEMEN была вывезена с территории Украины ввиду усиленного давления СБУ и РПЦ», - цитирует заявление женской организации Корреспондент.net

По данным FEMEN, в течение последних двух недель Инна находилась под круглосуточным наружным наблюдением, а двор ее дома «был оккупирован сотрудниками СБУ».

«На совете организации было принято решение, не дожидаясь ареста, эвакуировать активистку Шeвченко в Париж для продолжения работы», - говорится в сообщении.

FEMEN сообщили, что ночью Инна покинула квартиру через балкон. «Добравшись на автомобилях с отрывом от преследователей до города Коростень Житомирской области благополучно села в поезд Киев - Варшава», - отметили в организации.

Ранее «Главред» сообщал, что 17 августа FEMEN спилили бензопилой и повалили поклонный крест в центре Киева возле Октябрьского дворца. Таким образом они выразили поддержку и уважение своим российским коллегам из группы Pussy Riot. Позднее крест восстановили.

После этого в организации заявили, что МВД проводит облавы на активисток FEMEN. Кроме того, после акции в центре Киева администрация «Живого журнала» заблокировала блог FEMEN.

фото: femen.livejournal.com

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