Русский язык сделали региональным в Запорожье

В среду, 5 сентября, Запорожский горсовет большинством голосов проголосовал за предоставление русскому языку статуса регионального на территории города Запорожья.

Депутаты голосовали поименно. В результате 65 человек проголосовали за предоставление русскому языку статуса регионального, 13 против, 1 воздержался, сообщает «Интерфакс-Украина».

За несколько часов до принятия решения здание мэрии пикетировали несколько сотен представителей Партии регионов, а также национал-патриотические организации, каждая из которых заявляла свою позицию по «языковому» вопросу.

Сессия горсовета отказала в заявках на присутствие в зале заседания ряда депутатов национал-патриотических сил, в том числе ВО «Свободы», которые хотели принять участие в обсуждении данного вопроса.

Ранее «Главред» сообщал, что Запорожский облсовет одним из первых в Украине начал реализацию закона «Об основах государственной языковой политики» и предоставил русскому языку статус регионального в области.

фото: reporter-ua.com

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