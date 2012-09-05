Чарр выдержал взгляд Кличко, хотя и переминался с ноги на ногу

Немецкий боксер-тяжеловес сирийского происхождения Мануэль Чарр достойно справился с могучим взглядом 11-кратного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко во время «дуэли взглядов», которая состоялась на пресс-конференции в Москве.

«Бриллиантовый мальчик» ни разу не моргнул, когда украинец сверлил его его глазами, сообщает ТСН.

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Как следует из выложенного в Интернете видео, Чарр переминался с ноги на ногу, пытась вплотную приблизился к Виталию. После того, как украинец через 20 секунд «гляделок» отвлекся, сирийский немец все еще продолжал ловить его взгляд.

Напомним, что уже в ближайшую субботу, 8 сентября, в московском СК «Олимпийский» должен пройти бой между дэтими двумя боксерами, при этом Чарр пообещал отправить в нокаут «дедушку Кличко».

фото: facebook.com/VitaliWladimirKlitschko

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