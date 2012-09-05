Харьковская многоэтажка взорвалась из-за сковородки

Причиной взрыва в жилом доме по ул. Слинько, 2б в Харькове стал источник открытого огня на кухонной плите. Таковым, по мнению комиссии, стала расплавившаяся ручка сковородки.

Об этом на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил председатель правления ПАО «Харьковгоргаз» Валерий Безлепкин, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета со ссылкой на специалистов «Харьковгоргаза», очагом возгорания стала газовая плита, на которой были включены две конфорки. Рядом с конфоркой стояла выгоревшая сковорода с остатками пищи и выгоревшей ручкой. По предположению следственной комиссии, эта ручка стала источником огня, который распространился на холодильник и на какой-то пластмассовый прибор на стене. В углу кухни расположена газовая труба – газопровод низкого давления, который был соединен с плитой гибким шлангом.

По предположению Безлепкина, плавясь, пластмасса капала на гибкий шланг, что привело к утечке газа.

«К счастью, концентрация газа в квартире составляла не более 5%, потому и взрыв был не той мощности, которой мог бы быть. Если бы квартира заполнилась газом полностью и произошел взрыв, то от этого дома и двух ближайших не осталось бы ничего, их бы снесло подчистую, были бы одни руины», - отметил председатель правления ПАО «Харьковгоргаз».

В областной прокуратуре эту версию пока официально не подтвердили.

Из пострадавшего дома расселили 20 семей (64 человека), из них 51 человек находится гостинице «Турист», 4 – в гостинице «Меркурий», три - в гостинице «Металлист», 6 – в общежитии КП «Харьковгорлифт».

Всего же в списки пострадавших внесли 120 человек - 107 из них зарегистрированы по данным КП «Жилкомсервис», остальные проживают в этом доме по факту. Почти половина жильцов изъявили желание остановиться у родственников на время реконструкции дома.

Также напомним, что пострадавшим жильцам городские власти выплатили по 1000 гривен.

фото: kharkov.comments.ua

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