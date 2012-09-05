Электричка Hyundai вновь не вышла в рейс

В среду, 5 сентября, утром скоростной поезд Hyundai №170 Львов - Киев, не вышел на рейс. Поезд должен был выехать из Львова в 7:00, но пассажирам сообщили, что отправление задерживается на полтора часа.

Позже пассажирам предложили пересесть на другой поезд, следующий в Киев. Однако предлагали ехать более чем по 4 человека в купе, передает «24 канал».

Тем пассажирам, которые отказались от такого варианта, вернули всю стоимость приобретенного на Hyundai билета, которая составляет 273-394 грн.

Ранее «Главред» сообщал, что последний раз скоростной поезд Hyundai № 170 сообщением Львов - Киев, который должен был прибыть в столицу в 11:55, 23 июня опоздал на 2 часа.

видео: 24tv.ua

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