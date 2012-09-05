На Украину вновь надвигаются дожди

{1-} В четверг, 6 сентября, из Центральной Европы в Украину переместится влажный атлантический воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, днем также в северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, днем в западной части северо-западный, 5-10м/с, при грозах отдельные шквалы 15-20 м/с, сообщает «Интерфакс-Украина».

Температура ночью 10-15, на побережье морей до 19°, в восточных областях местами 6-9° тепла; днем 21-26°, в южной части до 29°, в западных областях 17-22°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, 5-10м/с. Температура ночью 13-15°, днём 22-24°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 сентября самая высокая температура была 31 в 2008г., самая низкая 5,1 в 1998г.

В пятницу, 7 сентября, ночью на большей части территории Украины, днем на Левобережье кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Понижение температуры ночью до 7-12°, на юге до 12-15°, днем до 16-21°, в южной части до 20-25°.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью 8-10°, днём 17-19°.

5 сентября в 9 часов температура воды была в Черном и Азовском морях 21-24°, в районе Черноморского 18°, в Днепре возле Киева 19°.

Новости по теме:

В Украине немного похолодает, пройдут небольшие дожди

Погода осенью: сколько продержится тепло в Украине

Астролог рассказал, когда в Украину придут жесткие холода