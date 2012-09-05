«Динамо» и «Шахтер» сыграют уже в 1/16 финала Кубка Украины

{1-} В Кубке Украины жребий свел непримиримых соперников из Донецка и Киева уже в 1/16 финала.
«Шахтер» и «Динамо» встретятся 23 сентября на «Донбасс-Арене», передает ТСН.
Таковы результаты жеребьевки, которая состоялась в столичном Доме футбола.
Как "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем матче: ФОТО, ВИДЕО
Матч состоится 23 сентября на поле «Донбасс-Арены», где, напомним, столичный клуб еще не побеждал.
Все пары розыгрыша Кубка Украины:
«Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев),
«Черноморец» (Одесса) – «Металлург» (Донецк),
«Сталь» (Алчевск) – «Арсенал» (Киев),
ФК «Севастополь» (Севастополь) – «Кривбасс» (Кривой Рог),
«Гелиос» (Харьков) – «Говерла» (Ужгород),
«Авангард» (Краматорск) – «Заря» (Луганск),
«Оболонь» (Киев) – «Металлист» (Харьков),
«Крымтеплица» (Молодежное) – «Карпаты» (Львов),
«Десна» (Чернигов) – «Ворскла» (Полтава),
«Славутич» (Черкассы) – «Волынь» (Луцк),
«Украгроком» (Головковка) – «Металлург» (Запорожье),
«Шахтер» (Свердловск) – ФК «Одесса»
«Горняк-Спорт» (Комсомольск) – «Таврия» (Симферополь),
«Нива» (Тернополь) – «Кремень» (Кременчуг),
«Сталь» (Днепродзержинск) – «Ильичевец» (Мариуполь),
«Жемчужина» (Ялта) – «Днепр» (Днепропетровск).
Фото: ФК «Динамо»
Новости по теме:
«Шахтер» уверенно обыграл «Динамо» и ушел в отрыв
Семин пожаловался на нелепые голы, забитые со стандартов