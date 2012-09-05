Назван номинант на «Оскар» от Украины

{1-} Специальный оскаровский комитет Украины из 10 экспертов отечественной киноиндустрии путем тайного голосования определил, какой отечественный фильм будет представлен на ежегодной премии "Оскар".

Претендентов было двое - фильм режиссера Михаила Ильенко "ТотКтоПрошелСквозьОгонь" и "Дом с башенкой" Евы Нейман, рассказывает "ТСН.Особливе".

Комитет объяснил выбор ленты "ТотКтоПрошелСквозьОгонь" тем, что фильм Евы Нейман является более артхаусным, в то время как кино Михаила Ильенко направлено на более широкую аудиторию.

В оскаровский комитет, созданный в прошлом году, вошли представители общественных и коммерческих учреждений, которые являются лидерами в различных отраслях отечественной кинематографии. До этого ленты утверждало министерство культуры Украины. Сегодня, чтобы попасть на рассмотрение комитета, избранные фильмы сначала проходят организационный контроль.

Среди требований которого на первом этапе: срок проката, состав съемочной группы - более половины - представители этой страны. Второй этап - технологическое отсеивание. Авторы обеих лент не ожидали такого результата.

Продюсер фильма "ТотКтоПрошелСквозьОгонь" признается, даже если бы проиграли, все равно результатом были бы довольны. Они первыми создали картину полностью украинского производства. А вот создатели "Дома с башенкой" ориентировались прежде всего на идею фильма, поэтому не уверены в успехе ленты в Америке.

"Кино довольно артхаусное, европейские кинофестивале любят такие фильмы, что будет происходить в Америке, я не знаю", - говорит креативный продюсер фильма Наталья Стрибук.

Попадет ли лента "ТотКтоПрошелСквозьОгонь" в оскаровскую номинацию станет известно 1 октября.

Ранее Главред сообщал, что в этом годув ходе 84-й церемонии вручения «Оскара» лучшим фильмом признана картина «Артист» Хазанавичуса. Эта победа стала для фильма пятой из 10 номинаций.

Всего в этом году в данной номинации были представлены девять фильмов: «Артист», «Боевой конь», «Древо жизни», «Жутко громко и запредельно близко», «Полночь в Париже», «Потомки», «Прислуга», «Хранитель времени», «Человек, который изменил все».

В 2011 году статуэтку получил фильм «Король говорит!» режиссера Тома Хупера.

фото: pravda.lutsk.ua

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