После мощного землетрясения Америке угрожает цунами

{1-} У северо-западного побережья Коста-Рики произошло мощное землетрясение силой 7,6 баллов, для прибрежных зон ряда стран Центральной и Южной Америки объявлена угроза цунами, передает Би-Би-Си.

В настоящий момент предупреждение действует для тихоокеанского побережья стран Коста-Рики, Панамы и Никарагуа.

Ранее угроза распространялась на Гондурас, Мексику, Колумбию, Эквадор, Гватемалу и Перу, но была отменена для этих стран.

27 августа, у берегов Сальвадора в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла, сообщает Геологическая служба США.

Подземный толчок был зафиксирован в 22.37 воскресенья по местному времени (07.37 по Киеву понедельника). Его эпицентр находился в 125 километрах к югу от города Усулутан. Очаг землетрясения залегал на глубине 50,6 километра,

Через Сальвадор проходит Тихоокеанский «огненный пояс» - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

Фото :liveinternet.ru

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