Пассажирам поломавшегося Hyundai предложили по 19 гривен компенсации

5 сентября 2012, 19:56

{1-} Пассажирам, которые почти на два часа опоздали в Киев из-за поломки поезда "Хюндай", так и не выехавшего из Львова, предложили от 6 до 19 гривен компенсации.

Об этом сообщил пассажир Юрий Витомський, которого цитирует ZIK.

"Когда мы приехали на вокзал, проводники сказали нам идти в кассу за компенсацией. В кассе №38 нам дали расчеты, сказав, что выплачивать будут от 6 до 19 гривен. Только предлагали эти деньги на руки, без всякой расписки, и заявили, что мы должны сдать свои билеты", - рассказал он.

"Когда я пошел выяснять ситуацию в дежурную кассу, мне дали две справки о том, что стоимость проезда в 91 поезде - 169 гривен, а билет на "Хюндай" стоит 261 гривну. То есть, разница составляет почти 100 гривен. Дежурный от руки мне тоже написал, что разница должна быть больше, но они так решили, не объяснив почему", - отметил Витомський.

И добавил, что сразу же все справки от него быстренько забрали.

Сам перерасчет работники железной дороги проводили больше часа. Люди, которые и так опоздали уже на 2 часа до Киева, услышав о размере компенсации, плевались и уходили.

По словам Витомського, старший кассир и дежурный по вокзалу официально вообще отказались объяснить людям, почему такая компенсация. С начальником вокзала их не соединили. Дать официальную справку о такой компенсации в кассе тоже отказались.

Как ранее сообщал Главред, 5 сентября, утром скоростной поезд Hyundai №170 Львов - Киев, не вышел на рейс. Поезд должен был выехать из Львова в 7:00, но пассажирам сообщили, что отправление задерживается на полтора часа.

Позже пассажирам предложили пересесть на другой поезд, следующий в Киев. Однако предлагали ехать более чем по 4 человека в купе

фото: mediaport.ua

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