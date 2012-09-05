В Запорожье ограбили ювелирный магазин на 100 тысяч

{1-} В Запорожье двое неизвестных, угрожая предметами похожими на пистолеты, ограбили ювелирный магазин

Об этом заявили в отделе по связям с общественностью ГУМВД Украины в Запорожской области, сообщает портал «Запорожье. Комментарии».

По информации правоохранителей, 4 сентября двое неизвестных ограбили ювелирный магазин «Кипарис», который находится в Хортицком районе Запорожья.

Примерно в 9.27 утра, неизвестные разбили стекло и проникли в ювелирный магазин. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, они завладели золотыми изделиями на сумму примерно 100 тыс. гривен и скрылись в неизвестном направлении.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело.

Ранее Главред также сообщал, что 3 сентября, в Белой Церкви Киевской области неизвестные совершили разбойное нападение на один из ювелирных магазинов. В результате нападения охранник магазина ранен, а злоумышленники завладели частью украшений.

В помещение магазина ворвались двое мужчин в масках и с самодельным обрезом. Угрожая охраннику и продавцу, они разбили витрину и похитили украшения.

Пытаясь выбежать из помещения, один из нападавших выстрелил из обреза и попал в охранника.

фото: tumix.ru

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