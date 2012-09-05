Взрыв в харьковской многоэтажке нанес ущерб на 18 миллионов

{1-} Суммарный ущерб от взрыва в жилом доме на ул. Слинько в Харькове составил 18 млн. 120 тыс. грн., сообщил на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заместитель городского головы Харькова Андрей Парамонов.

"В эту сумму входит не только ущерб от взрыва, нанесенный дому, но и затраты на питание, проживание, оказание медицинской помощи жильцам", - отметил Парамонов.

Члены комиссии решили присвоить чрезвычайной ситуации, сложившейся в связи со взрывом в жилом доме, статус региональной и обратиться к Кабинету министров с просьбой выделить средства для ликвидации ее последствий, передаёт Интерфакс – Украина.

"Мы принимаем решение о том, чтобы придать чрезвычайной ситуации по ул. Слинько, 2б, региональный уровень и просить Кабинет министров Украины о материальной поддержке для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На основании этого решения сегодня будут подготовлены все необходимые материалы, чтобы уже завтра вручить их премьер-министру Украины Николаю Азарову", – сказал первый заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Валентин Дулуб.

Ранее «Главред» сообщал, что во вторник, 4 августа, утром в Харькове в многоэтажном доме по ул.Слинько, 2-б в одной из квартир, расположенной на 3-м этаже, произошел взрыв, в результате которого пострадали 4 человека. В результате взрыва отошла наружная стена дома, были также зафиксированы повреждения перекрытий между 2-м и 3-м, а также 3-м и 4-м этажами.

Мэр Харькова Геннадий Кернес, приехавший на место происшествия, сообщил людям, что их будут отселять, поскольку, по мнению специалистов, дом полностью подлежит перепланировке. Он пообещал также, что уже в течение дня жильцам будет предоставлено временное жилье и что жильцы дома получат матпомощь в размере 1 тыс. грн на человека. По его словам, решение о дополнительной материальной помощи будет приниматься в каждом конкретном случае.

Также напомним, что следственное управление прокуратуры Харьковской области возбудило уголовное дело по факту взрыва по ч.2. ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

фото: vk.com

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