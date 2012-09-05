Во Франции найдены тела четырех человек и умирающая девочка

{1-} На востоке Франции вблизи озера Аннеси обнаружены тела четырех человек, которые были застрелены, и раненой девочки примерно десяти лет. Ее состояние оценивается как критическое.

О гражданстве погибших пока ничего неизвестно. Трагедия произошла в районе Верхняя Савойя, который является одним из наиболее посещаемых туристами мест. В настоящее время район, где произошли убийство, оцеплен полицией. Ведется расследование, сообщает радио Свобода.



Изначально сообщалось, что ребенок от полученных травм умер, но эти данные оказались ошибочными. Тело мужчины и двух женщин были найдены в автомобиле марки BMW с британскими номерами. Рядом найдено тело велосипедиста.

Ранее Главред также сообщал, что на севере Франции в городе Осер мужчина зарезал жену, тещу и двух дочек, после чего, по предварительной версии следствия, повесился.

"Пять членов одной семьи были найдены мертвыми в Осере на севере Франции. По предварительной версии, отец покончил с собой после того, как ножом зарезал жену, двух дочек в возрасте 7 и 10 лет и тещу. Следствие продолжается", - сказала заместитель прокурора города Мари-Евгения Авазери.

По предварительной версии следствия, мотивом для совершения преступления, скорее всего, стали возможные проблемы на работе, увольнение и угроза безработицы. Тела жертв найдены в разных комнатах. Тело самого виновника трагедии обнаружено в гараже его родственником. Работники правоохранительных органов отмечают, что, учитывая смастеренное собственными руками устройство, убийство тщательно планировалась.

фото:donbass.ua

Новости по теме:

Жуткая трагедия во Франции: мужчина вырезал собственную семью и повесился

В гараже под Москвой найдены мертвыми трое школьников (ФОТО)



Жестокое двойное убийство на Луганщине: киллеры арестованы



Муж богатейшей женщины Англии четыре дня жил с трупом, скрывая ее смерть – СМИ

