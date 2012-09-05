Во время пожара на фабрике фейерверков в Индии погибли более 50 человек

{1-}На юге Индии фабрике по производству фейерверков на вспыхнул пожар. В результате возгорания по меньшей мере 52 человека погибли, и еще более 50 получили ранения.

Огнем было охвачено 40 из 48 складских помещений. Пламя удалось загасить только к вечеру. Власти опасаются, что число погибших может увеличиться, когда спасатели расчистят завалы, сообщает Фабрика расположена в городе Сивакаси в штате Тамилнад.40 из 48 складских помещений. Пламятолько к вечеру. Власти опасаются, что число погибших может увеличиться, когда спасатели расчистят завалы, сообщает РИА Новости

Всего на фабрике работало около 300 человек, отмечают местные СМИ.

Как сообщили прессе пожарные, спасательным работам мешает удушающий дым от многочисленных химикатов, которые использовались для изготовления фейерверков и бенгальских огней. Полиция начала расследование причин инцидента.