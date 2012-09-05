Олимпийцы жалуются, что деньги на их подготовку осели в карманах чиновников

{1-}Члены украинской олимпийской сборной пожаловались на финансовые махинации со стороны руководства сборной и Федерации легкой атлетики.

На учебно-тренировочных сборах спортсмены олимпийской сборной Украины получали лишь половину от предназначенных им средств. Затем, в отличие от документов, согласно которым сборы проводились на олимпийской базе Российской Федерации в г. Кисловодске, спортсмены проживали на съемных квартирах и были вынуждены самостоятельно заботиться о своем питании, сообщают "Комментарии".

Одна из украинских спортсменок на протяжении многих лет вынуждена была покупать необходимый спортивный инвентарь за собственные средства, в то время как госслужба исправно выделяла средства ФЛАУ в достаточном объеме на закупку того самого инвентаря. Другой легкоатлет в свое время вынужден был подрабатывать воспитателем в детском саду, чтобы сводить концы с концами.

68 спортсменов и тренеров, 25 из которых участвовали в Олимпиаде 2012 года, подписали письмо-обращение руководителю Государственной службы молодежи и спорта Равилю Сафиуллину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. На встрече, проведенной между спортсменами и Сафиуллиным, были озвучены эти и многие другие факты злоупотреблений функционеров ФЛАУ. В результате Государственная служба молодежи и спорта создала комиссию по расследованию фактов финансовых нарушений и отстранила на время расследования пятерых должностных лиц, ответственных за организацию подготовительного процесса.

Более подробную информацию о фактах нарушений со стороны функционеров ФЛАУ пообещали рассказать на специальной пресс-конференции в четверг участник четырех последних Олимпийских Игр, бронзовый призер Олимпийских Игр 2008 года по прыжкам с шестом Денис Юрченко, серебряный призер зимнего ЧМ в десятиборье, серебряный призер ЧЕ 2012 года в десятиборье Алексей Касьянов, бронзовый призер Олимпийских Игр 2012 года в эстафете, серебряный призер ЧЕ 2010 года Елизавета Брызгина, олимпийская чемпионка Пекина 2008 года в семиборье Наталья Добрынская.

Как известно, перед Олимпиадой разгорелся скандал вокруг подготовки легкоатлетической сборной Украины. Журналисты узнали, что спортсменов не обеспечивают нормальным питанием, тренажерами и даже качественной питьевой водой.

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