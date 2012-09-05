Во Франции задымила старейшая АЭС: есть пострадавшие

{1-}На старейшей атомной электростанции Франции "Фессенхайм" 5 сентября, произошел выброс газа. АЭС располагается недалеко от границы с Германией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В результате химической реакции в одном из резервуаров произошел взрыв окисленного газа. Небольшие ожоги получили два работника АЭС.

Изначально появились сообщения о том, что на АЭС произошел пожар, но представители "Фессенхайм" опровергли эту информацию, заявив, что возгорания не было, просто на выброс газа автоматически среагировала пожарная тревога.

В апреле произошло возгорание на другой французской АЭС "Пенли". Тогда автоматически был остановлен один из реакторов. Пожарные вошли в аварийный отсек и ликвидировали огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в марте этого года на "Фессенхайм" произошел технический сбой, в результате которого был остановлен один из реакторов.

АЭС "Фессенхайм" была построена в 1977 г. На электростанции действуют два реактора мощностью по 900 мегаватт каждый. После аварии на японской АЭС "Фукусима" возле "Фессенхайм" проводились акции протеста с требованием закрыть станцию.

Отметим, в начале года французское агентство по ядерной безопасности (ASN) объявило о запуске многомиллиардной инвестиционной программы по укреплению ядерной безопасности.

Согласно отчету ASN, авария на японской атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" подтолкнула французские надзорные органы к проведению проверки 79 ядерных объектов в стране. Среди них - 58 реакторов под управлением французской государственной компании-оператора EdF и заводы по производству ядерного топлива и переработке ядерных отходов. По итогам инспекции ASN состояние всех объектов было признано удовлетворительным.

Франция является крупнейшим европейским потребителем атомной энергии: 75% электроснабжения в стране обеспечивается за счет развитой сети АЭС.

К 2025 г. закроют все атомные электростанции в Бельгии. Президент Германии Кристиан Вульф также утвердил закон о прекращении функционирования всех АЭС страны до 2022 г. Вслед за Германией отказаться от атомной энергетики решила и Швейцария. Четыре швейцарские АЭС с пятью ядерными реакторами будут закрыты до 2034 г.

Стоит также отметить, что доля атомной энергетики в мире в 2010 г. составила 5,2% от общего энергобаланса. И даже после аварии на станции "Фукусима-1" "мирный атом" будет продолжать играть весьма заметную роль в итоговом мировом энергопроизводстве, считают эксперты.

Фото newsfiber.com

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