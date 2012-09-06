В Харькове "заминировали" школу

{1-}В Харькове милиция ищет человека, сообщившего по электронной почте о том, что в одной из школ Орджоникидзевского района города заложена взрывчатка.

Как сообщает отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, сообщение поступило в среду, около 12.00. Чтобы обследовать территорию школы, ее работа была временно приостановлена, более 400 человек (учащиеся и преподаватели) - эвакуированы, передают Подробности.

Взрывотехники обследовали более 6500 тысяч квадратных метров территории, но взрывоопасных устройств и веществ не обнаружили. Сейчас правоохранители пытаются установить, кто написал электронное письмо о ложном минировании.

Напомним, в Кривом Роге задержали 33-летнего мужчину, который 1 сентября около 4.30 сообщил по телефону в дежурную часть Криворожского городского управления милиции, что в подземном переходе на улице «95-й квартал» заложена бомба.

фото: kolo.poltava.ua

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