За баннер Тимошенко на балконе платят 100 гривен, но соседи сдерут граблями

{1-} В преддверии парламентских выборов украинские граждане начинают активно зарабатывать на кандидатах в нардепы. Одни устраиваются к ним на подработку - разносить подарки или агитировать во дворе, другие – за 100 гривен в аренду свои балконы для плакатов и баннеров, сообщает «Сегодня».

«Мне соседка посоветовала плакат повесить. Ничего делать не надо, а плюс 100 гривен к пенсии — уже хорошо», — рассказала изданию киевская пенсионерка Елена Петровна.

Пока клиентов она еще не нашла, но раньше, как рассказывают бывалые, из-за такой аренды целые соседские войны разгорались.

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«Я на президентских выборах повесила у себя баннер Юли. Просыпаюсь утром, выхожу на балкон — нет баннера! Звоню в штаб, говорю, наверное, упал. Принесли новый. Ночью слышу какой-то шорох. Выхожу на балкон — а мои соседи снизу граблями баннер мой снимают: им, видите ли, мой кандидат не нравится», — возмущается киевлянка Анна Коваленко с улицы Саксаганского.

Политолог Михаил Погребинский считает, что политреклама на балконах простых киевлян — очень эффективна.

«Это хороший способ быть ближе к людям. Человек чувствует себя участником выборов. Тем более, это гораздо дешевле, чем платить за билборды. В Киеве есть такие компактные места, где можно вывесить плакаты — и пол-округа тебя увидит, например — вдоль скоростного трамвая», — говорит политолог.

фото: inva-pro.com

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