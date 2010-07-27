Герман пришла послушать патриарха Кирилла

Около 2 тыс. верующих принимают участие во всенощном бдении, которое проводит патриарх московский и всея Руси Кирилл в Киево-Печерской лавре, сообщают Українські Новини. Также в бдении принимают участие представители духовенства, заместитель главы Администрации Президента Анна Герман и другие официальные лица. Бдение началось около 18:00. Как сообщалось, утром около 1 тыс. верующих приняли участие в молебне, который провел Кирилл по случаю Дня памяти святого равноапостольного князя Владимира - Дня крещения Руси на Владимирской горке в Киеве.