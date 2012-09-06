Чтобы взорвать и захоронить Припять нужны миллиарды

Дома в пострадавшей от взрыва на Чернобыльской АЭС Припяти собираются взорвать и перезахоронить. Мертвый город вот уже 26 лет зарастает лесом, причем деревья растут даже внутри зданий. Дома уже пришли в аварийное состояние и угрожают жизни людей, однако чиновники говорят, что их утилизацию нужны миллиарды гривен, сообщает «Сегодня».

Города-музея не будет: идея его воплощения сложна еще и потому, что внутри зданий остается высокий уровень радиации.

«В эти дома людей уже нельзя пускать. Из-за дождей, морозов, жары лестничные пролеты находятся в аварийном состоянии. Насчет музея — можно оставить несколько характерных зданий, но остальные нужно сносить», — говорит замглавы Госагентства по управлению зоной отчуждения Дмитрий Бобро.

Но, по его словам, в ближайшие 2 года сноса точно не будет — нет финансирования и есть более приоритетные задачи: «Это даже не миллионы и не сотни миллионов грн, это миллиарды. Тут вопрос не в демонтаже — основные затраты уйдут на захоронение этих ядерных отходов. В любом случае, через 10 лет здания рухнут сами».

Демонтаж зданий ударит по туристическому бизнесу, ведь осмотр Припяти — одна из основных фишек экскурсий в Чернобыльскую зону. Самые популярные здания у туристов — многоэтажный дом с гербом СССР, кинотеатр «Прометей», квартира, где висит отрывной календарь с датой Чернобыльской катастрофы, причал, с которого проходила эвакуация на ракетах, ДК «Энергетик» и гостиница «Полесье» (туристы любят залезать на ее крышу), а также знаменитое колесо обозрения.

«Еще остается экскурсия на ЧАЭС, осмотр Свято-Ильинского храма, парка Славы. Я не думаю, что люди перестанут ездить в зону, но их станет меньше, а это удар по бизнесу», — говорит Ольга, менеджер одного из турагентств, организовывающих экскурсии в Чернобыль.

фото: megalife.com.ua

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