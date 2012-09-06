Украина завоевала еще 9 паралимпийских медалей

В пятый день Паралимпийских игр в Лондоне украинская сборная завоевала четыре золотых медали, две серебряные и три бронзовых, сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Пять из девяти медалей украинские паралимпийцы взяли в плавании: два «золота», «серебро» и две «бронзы», сообщает «Интерфакс-Украина».

Виктория Савцова выиграла «золото» в плавании на 100-метровке брассом (SB6) - время 1:39.13 (паралимпийский рекорд).

Также «золото» в плавании взял Евгений Богодайко на 100-метровке брассом (SB6) - 1:20.

Бронзовая награда у Сергея Клипперта в плавании на спине (100, S12), он на три десятых секунды опередил другого украинца Максима Вераксу. В плавании на спине на 50-метровке (S2) серебряным призером стала Анна Елисаветская - 1:04.14 (европейский рекорд).

В этой же дисциплине третьей финишировала Ирина Соцкая (1:05.16), а четвертой Дарья Копаева (1:14.32). Четвертое место занял Эскендер Мустафаев в плавании на 100 м вольным стилем (S4). До медали ему не хватило шесть сотых.

Украинская сборная сейчас находится на 4-м месте в командном зачете, имея 22 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых медалей.

фото: paralympic.org.ua

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